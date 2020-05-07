Плющенко подтвердил, что будет работать с 11-летней фигуристкой Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что к нему в академию переходит Вероника Жилина, ученица известного тренера Этери Тутберидзе.

«Кроме Трусовой, ко мне в академию также перешла Вероника Жилина. У меня нет привычки переманивать фигуристов или чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане. Я всегда открыт. Со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно созвониться. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и ещё сугубо родительское. Я принимаю их, как принял покинувших группу Этери Георгиевны Тутберидзе 15-летнюю Сашу Трусову и Веронику Жилину, которой на днях исполнится 12», — заявил Плющенко в интервью «Российской газете».

Жилина является действующей победительницей первенства России младшего возраста.

Ранее Плющенко признался, что уже работает над программами и образами для Трусовой.