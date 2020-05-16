Уход от Тутберидзе, тренировки с Орсером и травма в олимпийском сезоне: о чём Медведева рассказала своим болельщикам

Стабильности в фигурном катании можно добиться, если иметь отличное здоровье и быть сильным психологически. Об этом рассказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью экс-фигуристу Флорану Амодьо. Она также объяснила, почему ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, каким образом изменился её тренировочный процесс в Канаде и как ей приходилось с травмой выступать в олимпийском сезоне.

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые за долгое время дала большое интервью. Но пообщалась она не с кем-то из журналистов, а со своим коллегой, чемпионом Европы из Франции Флораном Амодьо. В прямом эфире Instagram она рассказала много нового о себе и вспомнила самые непростые моменты своей карьеры.

Для начала Амодьо спросил, как Медведева решила заняться фигурным катанием. Оказалось, что начать тренировки ей посоветовал врач, а на выбор вида спорта повлияла мама. Она также призналась, что не нервничала на своих первых соревнованиях, так как от неё ещё не ждали успехов.

«Возможно, я занялась фигурным катанием из-за матери. Я начала кататься в три года. Я родилась слабым ребёнком, была слишком худой, со здоровьем были проблемы. Я наблюдалась у врача, и он посоветовал заняться спортом — плаванием или фигурным катанием. Так как моя мама была фигуристкой, выбор пал на второе. Пока я не стала юниоркой, особых результатов от меня не ждали. Я хорошо помню свои первые соревнования. Тогда я заняла третье место. Всё происходило на моём родном льду. Помню, что я не нервничала, потому что не понимала, что происходит. Мне сказали кататься, и я каталась, а что такое соревнования, я даже не знала», — призналась фигуристка.

По ходу интервью Медведева вспомнила, как осваивала прыжки и с каким из элементов у неё возникали трудности в детстве. Она отметила, что больше всего любила прыгать, но после того, как стала тренироваться с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон, стала больше обращать внимания и на эстетическую сторону фигурного катания.

«Моим первым тройным прыжком был сальхов. Я помню, что сделала двойной аксель в восемь лет, после чего он перестал получаться. В девять я сделала сальхов, затем снова стал получаться аксель, потом были тулуп, флип, лутц, и последним я разучила риттбергер. Я обожаю прыжки, поэтому выбрала одиночное катание. Но в то же время, когда я стала работать с Брайаном и Трейси, мне стало нравиться и собственно катание. Я стала вкладывать в него свою душу. Возможно, из-за этого стало сложнее концентрироваться на прыжках. Когда я пересматриваю свои лучшие выступления, то мне нравится думать, что здесь я выложилась на полную. Мне нравится, когда зрители заряжаются моей энергетикой, а я, в свою очередь, заряжаюсь их энергией, в тысячекратном размере», — заявила двукратная чемпионка мира.

На протяжении двух первых взрослых сезонов Медведева отличалась от соперниц стабильностью результатов и практически полным отсутствием ошибок во время прокатов. Она не стала делать секрета из того, как это у неё получилось.

«В первую очередь всегда нужно быть здоровым, чтобы не было никаких травм, даже мелких. На первых этапах Гран-при у меня были проблемы с локтем, но больше ничего подобного на протяжении двух сезонов не было. Нельзя испытывать какую-либо боль. Также нужно иметь крепкую психику. Поэтому мы с командой работали в таком режиме: шестиминутная разминка, потом программа, потом снова разминка, и снова программа, и так целый день. Это очень тяжёлая работа с большой нагрузкой на кости. Однажды моё тело просто сказало «хватит», — вспомнила Медведева свой опыт работы с Этери Тутберидзе.

Когда речь зашла об олимпийском сезоне — 2017/18, который увенчался для спортсменки серебряной медалью соревнований в Пхёнчхане, она напомнила, что почти всё время выступала с тяжёлой травмой.

«Я сломала ногу в начале олимпийского сезона. Все соревнования я проводила с этой травмой, пока нога не сломалась окончательно. Было тяжело сидеть на диване и смотреть, как побеждают твои соперницы. Но я уже отпустила эту ситуацию, потому что у меня новая жизнь, я в Торонто. Я не была бы собой, если бы не Олимпиада. Но после неё обнаружилась ещё одна травма — спины», — вспомнила Медведева.

После Олимпийских игр Медведева приняла решение уйти от Тутберидзе и уехать в Канаду к Орсеру. Она призналась, что тяжело проходила адаптацию к новой стране, но её сильно мотивировало желание тренироваться под руководством нового наставника.

«Было тяжело привыкать, потому что всё вокруг меня было новым. Мне было трудно говорить по-английски всё время, к концу дня мозг уже был истощён. Но я быстро привыкла, уже через две недели всё было нормально. Иногда ты замечаешь большие различия между русскими и канадцами, мы действительно очень разные. Но мне было не до этого, я приехала тренироваться у Брайана и Трейси», — рассказала серебряная призёрка Олимпиады.

«Я встретила Орсера довольно давно. Когда я решила всё поменять, Брайан был единственным выбором для меня. Я просто чувствовала это. Я уехала не ради того, чтобы добиваться сумасшедших результатов, обыгрывать всех в следующем сезоне, что-то доказывать. Я уже много выиграла для этого. Я переехала, чтобы работать с тренером, который был бы мне другом. Мы понимаем и чувствуем друг друга. Я переехала для того, чтобы иметь возможность слушать и быть услышанной», — объяснила свой выбор Медведева.

Она также рассказала, как изменился тренировочный процесс после переезда из Москвы в Торонто. Медведева получила возможность меньше заниматься на льду, что она считает несомненным плюсом для себя.

«Изменения в тренировках были большими. Главным было то, что я стала меньше заниматься на льду и больше вне его. В моём графике появилось больше таких вещей, как тренажёрный зал, бег, питание, отдых, восстановление, в то время как в Москве были только тренировки на льду, прыжки и программы. Никакого восстановления и отдыха. А когда я сменила обстановку, то поняла, что, возможно, половина успеха зависит именно от них», — заявила спортсменка.

Напоследок Медведева вспомнила свой первый сезон в команде Орсера, который складывался очень непросто, но завершился бронзовой медалью чемпионата мира.

«Этот сезон был сумасшедшим. Пришлось два раза проходить отбор на чемпионат мира. Там была настоящая драма, но я попала на чемпионат и выиграла медаль, которая для меня очень важна. Я доказала самой себе, что возможно за один год всё изменить и двигаться дальше, даже несмотря на травмы. Из-за бедра я тогда исполняла произвольную программу без разминки, и сделала всё почти чисто», — рассказала Медведева.