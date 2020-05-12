Арутюнян: Орсер совершил подвиг уже тогда, когда согласился тренировать Медведеву
- РИА Новости
«Приведу простую статистику: 100 прыжков на одной тренировке — это 200 прыжков в день, 1200 прыжков в неделю, почти 5 тыс. в месяц и порядка 50 тыс., а то и больше в год. А все эти девочки катаются в таком режиме уже лет пять или шесть. Потом такая спортсменка приходит к тебе, ты начинаешь с ней работать, а со всех сторон несётся: ё-моё, она у тебя уже полгода катается, а ничего не изменилось. За полгода ты можешь, условно говоря, только загрунтовать тот холст, на котором захочешь что-то написать. Поэтому, когда я говорю, что мне нужно два года на то, чтобы начать видеть в своём спортсмене хотя бы какие-то изменения, я не просто так называю эту цифру: два года уходит только на закладку новой мышечной памяти. И только потом можно начинать говорить о какой-то новой технике и стабильности», — рассказал Арутюнян RT.
Он согласился с утверждением, что Брайан Орсер совершает «подвиг», работая с Евгенией Медведевой, которая перешла к нему в 18 лет.
«Он совершил подвиг уже тогда, когда согласился её тренировать. Думаю, это только Орсер и мог себе позволить», — добавил специалист.
Ранее он поделился мыслями о мотивации Александры Трусовой, ставшей первой фигуристкой, исполнившей четверные прыжки на официальных соревнованиях.