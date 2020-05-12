Арутюнян: Трусова хотела делать пять четверных прыжков в программе и сделала это

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мыслями о мотивации Александры Трусовой, ставшей первой фигуристкой, исполнившей четверные прыжки на официальных соревнованиях.

«Эта мотивация и сыграла роль. Не знаю уж, сама Саша была настолько мотивирована или её родители, но она хотела делать пять четверных прыжков в программе и сделала это. В принципе, Нейтан Чен в своё время вёл себя точно так же: я хочу — я буду! Ну и мама хотела этого, а я, хоть и пытался как-то сдерживать совсем не оправданный риск, понимал, что прогресс есть прогресс, ничего не поделаешь. Другой вопрос, что надо уметь всё взвешивать», — заявил Арутюнян RT.

Он отметил, что тактическая составляющая в фигурном катании играет важную роль, как и в других видах спорта.

«Если бы та же Трусова или тот же Нейтан в своё время были более профессиональны как атлеты, наверное, они согласились бы с тем, что в некоторых ситуациях следует использовать тактику: сегодня два прыжка, завтра три — и так далее. Но они оба просто сверхмотивированные люди, которые, не оглядываясь, прут вперёд. И ничего с этим не сделаешь. Значит, тренеру остаётся просто встать рядом и всеми силами помогать», — добавил специалист.

Ранее он высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.