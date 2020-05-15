«Это грязно — говорить о человеке, которого уже нет»: что спровоцировало новый конфликт между Тарасовой и Родниной

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на недавние высказывания известного тренера Татьяны Тарасовой. Конфликт между специалистом и её бывшей подопечной продолжается уже много лет. Новым поводом для взаимных выпадов стала история вокруг хореографа Елены Черкасской, умершей в 2001 году. Тарасова заявила, что Роднина заставляла Черкасскую работать, несмотря на крайне плохое самочувствие — как выяснилось позднее, у неё был рак в 4-й стадии. В ответ экс-фигуристка посоветовала своей бывшей наставнице «удариться в историю».

Конфликт между заслуженным тренером Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной — один из самых продолжительных в фигурном катании. Отношения между наставницей и бывшей подопечной всегда были напряжёнными и с годами не стали лучше. Периодически обе легенды находят повод уколоть друг друга.

На минувшей неделе нашлась новая причина для взаимных упрёков — уход из жизни в 2001 году солистки Большого театра и хореографа Елены Черкасской. Роднина прокомментировала недавнее интервью Тарасовой, указав на то, что тренер сообщила якобы ошибочную информацию.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется в виду тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (хореограф скончалась 12 ноября 2001 года. — RT). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет», — приводит слова Родниной Sport24.

Между тем в декабре 2001 года экс-фигуристка в беседе со СМИ отмечала, что незадолго до смерти Черкасская была в Австралии.

«Очень тяжело терять близких людей. Особенно так — быстро и неожиданно. Ведь ещё в начале сентября Лена ездила на Игры доброй воли в Австралию. За шесть недель сгорела», — вспоминала Роднина.

Черкасская сотрудничала с Родниной на протяжении многих лет, хотя изначально начинала работать в группе Тарасовой.

По словам Татьяны Анатольевны, именно она одной из первых заметила ухудшение состояния здоровья бывшей балерины и настояла на том, чтобы та обратилась к врачу. В то же время Роднина, по словам Тарасовой, заставляла её работать.

«Черкасская не видела ничего вокруг. У неё был рак четвёртой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина отправила её на соревнования в Австралию», — рассказала Тарасова в интервью РБК-Спорт.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка неоднократно заявляла, что тренер якобы не хотела отпускать Черкасскую в её группу и что на этой почве между ними начался конфликт.

«Она может быстро загореться и сгореть. Но при этом также быстро отходит. Я совсем другой человек. Если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то, что было между нами, ссорами. Потом мы это поняли. Просто просила отпустить работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против», — заявила Роднина в эфире программы «Судьба человека» в октябре прошлого года.

Тарасова опровергла её слова, отметив, что спокойно отпустила Черкасскую, так как не нуждалась в её услугах. Кроме того, она подчеркнула, что радовалась появлению у Родниной своей группы. В то же время бывшая фигуристка, по словам Татьяны Анатольевны, сама никогда не отличалась покладистостью.

«Ира вообще вздорная. Я так много и тяжело, и радостно с ней работала, что мне общения с ней хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я совершенно свободна, это не моя подруга, не тот человек, с которым я могу разделить свою радость или горе», — заключила Тарасова.

Под руководством Тарасовой пара Ирина Роднина — Александр Зайцев завоевала два олимпийских золота и четырежды выигрывала чемпионаты мира. При этом о точных причинах ухудшения отношений в столь успешном союзе доподлинно неизвестно.

Роднина критиковала Тарасову за методики работы. Кроме того, фигуристка заявляла, что победа Ильи Кулика на Олимпиаде 1998 года (его тренировала Тарасова. — RT) в Нагано была добыта нечестным путём.

В свою очередь, Тарасова вспоминала конфликты, которые возникали между ними в период сотрудничества. По её словам, Роднина постоянно требовала к себе повышенного внимания и ради него была готова пойти на многое, а также неоднократно проявляла свой эгоизм.

Однако многие предполагают, что больше всего тренера задевал тот факт, что бывшая подопечная недооценивала её роль в своей карьере и заявляла, что большее влияние на неё оказал предыдущий наставник — Станислав Жук. При этом Тарасова заявляла, что не держит на подопечную зла, а лишь жалеет.