Хореограф группы Тутберидзе удалил все посты с комментариями об уходе Трусовой

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отказался участвовать в полемике о переходе Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
Хореограф группы Тутберидзе удалил все посты с комментариями об уходе Трусовой
  • globallookpress.com

В последние дни специалист активно комментировал развитие ситуации вокруг фигуристки в социальных сетях, а также давал интервью. Однако 13 мая он удалил все предыдущие посты и сделал специальное заявление на своих страницах.

«Надоело. Специально удалил все посты. Если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождётесь, я устал от этой помойки. Работаем дальше!» — написал Железняков.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко показала тройные прыжки на скакалке.

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