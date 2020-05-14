Ученица Плющенко показала тройные прыжки на скакалке
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Во время каждого прыжка она делала три оборота скакалкой. Кроме того, Титова исполнила тройной прыжок в длину.
«Тройные прыжки на скакалке с грузом на руках и ногах! Тройной прыжок в длину! Здорово, когда любишь прыгать», — написала фигуристка в Instagram.
Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова приняла участие в набирающем популярность интернет-челлендже и превзошла результат известного хоккеиста Александра Овечкина.