Ученица Плющенко показала тройные прыжки на скакалке

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11-летняя российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в группе Евгения Плющенко, продемонстрировала тройные прыжки на скакалке.
Ученица Плющенко показала тройные прыжки на скакалке
  • globallookpress.com

Во время каждого прыжка она делала три оборота скакалкой. Кроме того, Титова исполнила тройной прыжок в длину.

«Тройные прыжки на скакалке с грузом на руках и ногах! Тройной прыжок в длину! Здорово, когда любишь прыгать», — написала фигуристка в Instagram.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова приняла участие в набирающем популярность интернет-челлендже и превзошла результат известного хоккеиста Александра Овечкина.

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