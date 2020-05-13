Тарасова о Родниной: она вообще вздорная

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём многолетнем конфликте с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая у неё когда-то занималась.
Тарасова о Родниной: она вообще вздорная
  • РИА Новости

Женщины неоднократно критиковали друг друга в прессе. В частности, в 2019 году Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер.

«Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне всё равно. Слежу ли я за её работой в Государственной думе? Да что она там работает? Ещё я буду за ней следить. Зачем она мне нужна? Какие-то скандалы, которые пишут. Она вообще вздорная, Ира», — приводит слова Тарасовой РБК-Спорт.

Ранее Тарасова заявила, что уважает Этери Тутберидзе.

 

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