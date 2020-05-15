Шестое место на чемпионате Европы и победа на первенстве России в 11 лет: каких успехов добивались ученики Плющенко

Александра Трусова пополнила список учеников академии Евгения Плющенко. Прежде специалист сотрудничал с такими известными фигуристками, как Аделина Сотникова, Серафима Саханович и Анастасия Тараканова. Однако снискать с ними лавров двукратному олимпийскому чемпиону не удавалось. Ни одна из подопечных не отбиралась в состав национальной сборной. В то же время Софья Титова выиграла первенство России в младшей возрастной группе, а Екатерина Рябова сумела занять шестое место на чемпионате Европы, сменив спортивное гражданство. RT вспоминает успехи спортсменов, с которыми ранее работал Плющенко.

Аделина Сотникова

Самой известной ученицей Евгения Плющенко была и остаётся олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Она пришла в академию бывшего фигуриста сразу после её открытия в 2017 году, закончив работать с прежней наставницей Еленой Буяновой. Новоявленный тренер был уверен, что Сотникова сможет выступать ещё в течение нескольких лет и будет бороться за право выступить на Олимпиаде в 2022 году.

«Мы нацелены не просто выступать в этом сезоне, мы хотим идти дальше, в следующий олимпийский цикл. Аделина ещё молода. Многие уже написали, что наше сотрудничество — это пиар-ход, но нам не нужно пиариться. Аделина сама ко мне пришла, это был её выбор. Я никому не звонил и ничего не просил. Я лишь поддержал Сотникову», — говорил Плющенко на пресс-конференции, посвящённой переходу спортсменки.

К тому времени Сотникова не выступала уже полгода, а её последним турниром был чемпионат России в декабре 2015 года, на котором она заняла шестое место. Сотрудничество с Плющенко получилось краткосрочным и не слишком плодотворным. Из-за многочисленных травм фигуристка не смогла принять участие в соревнованиях, но при этом продолжала выступать в различных ледовых шоу, в том числе организованных Плющенко. В марте 2020-го Сотникова окончательно объявила о завершении карьеры, фактически уже давно закончившейся.

Серафима Саханович

Фигуристка пришла в академию Плющенко осенью 2017 года в возрасте 17 лет, успев к тому времени поработать и с Этери Тутберидзе в Москве, и с Евгением Рукавицыным в родном Санкт-Петербурге. Она дважды выигрывала серебро на юниорских чемпионатах мира, но переход на взрослый уровень не задался, и тогда спортсменка обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону.

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В академии Саханович занималась под руководством Юлии Лавренчук и Алексея Василевского. В сезоне-2017/18 она выступала на этапах Кубка России, где дважды оказывалась в шаге от медалей, и международных стартах, на которых успехи были существеннее, — Саханович заняла второе место на Minsk Arena Ice Star и выиграла Warsaw Cup. Главным достижением спортсменки в период сотрудничества с Плющенко стало пятое место на этапе Гран-при в США со скромным результатом 189,75 балла.

На предолимпийском чемпионате России Саханович показала свои лучшие за сезон прокаты, хотя и не обошлось без сорванного акселя в произвольной программе. Но её техники и стабильности не хватало, чтобы всерьёз соперничать за место в сборной с Алиной Загитовой и Марией Сотсковой. Саханович заняла девятое место, а после ухода своих тренеров из академии Плющенко начала новый этап своей карьеры, перейдя к Ангелине Туренко.

Анастасия Тараканова

Одной из самых перспективных учениц Плющенко могла бы считаться Анастасия Тараканова. Она пришла в академию летом 2018 года, имея за плечами весьма успешный опыт сотрудничества с Тутберидзе. Под её руководством Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при и заняла третье место в финальном турнире, уступив меньше шести баллов Александре Трусовой и Алёне Косторной.

В школе Плющенко подающая надежды юниорка занималась под руководством Ксении Ивановой и старалась разучивать четверные прыжки. Тараканова на тренировках исполняла тулуп в четыре оборота и пробовала другие элементы, но до демонстрации их на соревнованиях дело не дошло.

Тем не менее она вновь оказалась в финале юниорского Гран-при, завоевав перед этим золото и серебро на отборочных этапах. В этот раз Тараканова довольствовалась четвёртым местом, установив действующий до сих пор личный рекорд в произвольной программе для международных стартов.

Дебют на взрослом чемпионате России у ученицы Плющенко не удался. Она провалила короткую программу и в итоге заняла 13-е место. Попытка отобраться в юниорскую сборную тоже закончилась неудачей. На первенстве страны Тараканова занимала третье место после первого проката, но затем упала на тройном флипе и стала в итоге седьмой. Вскоре спортсменка ушла из академии Плющенко, так как её не устраивали условия тренировок, при этом ей пришлось опровергать обвинения своего бывшего тренера в непрофессионализме.

Софья Титова

Одной из немногих фигуристок, кем Плющенко занимается лично, является 11-летняя Софья Титова. Она тоже начинала спортивный путь в группе Тутберидзе, но уже к апрелю 2019 года числилась ученицей двукратного олимпийского чемпиона. Под его руководством Титова освоила все тройные прыжки, в том числе и аксель. Правда, его она показывала только на тренировках, однако все остальные элементы уже прочно входят в её арсенал.

У юной фигуристки уже есть первые титулы. В январе 2020-го она выиграла чемпионат Москвы в младшей возрастной группе, а спустя два месяца стала лучшей и на первенстве России. Пока что Титову можно смело называть лучшей ученицей Плющенко, но в силу возраста её спортивные перспективы оценивать ещё рано. По мере роста и взросления результаты могут меняться, что не раз происходило с другими подававшими надежды фигуристками.

Екатерина Рябова

Дольше всех у Плющенко катается Екатерина Рябова — с 2016 года она работает в его группе под руководством Александра Волкова. Построить успешную карьеру в сборной России ей не удалось, и тогда она приняла решение сменить спортивное гражданство.

С 2018 года Рябова представляет Азербайджан и может выступать на международной арене. После этого фигуристка стала известна широкому кругу болельщиков. В первый же сезон под новым флагом она одержала победу на Minsk Arena Ice Star и отобралась на чемпионаты Европы и мира, где заняла 12-е и 13-е места соответственно.

Прошедший сезон Рябова провела ещё лучше. Она стала пятой на российском этапе Гран-при, а на чемпионате Европы в Граце добилась лучшего результата в карьере — заняла шестое место. Но при этом в арсенале азербайджанской спортсменки нет сверхсложных элементов, с которыми бы она могла рассчитывать на что-то большее.

Владимир Самойлов

Самым заметным представителем мужского одиночного катания в академии Плющенко был Владимир Самойлов. До сезона-2017/18 он занимался в группе Тутберидзе, а после смены тренера сразу же довольно громко заявил о себе — занял второе место на этапе юниорского Гран-при и выиграл этап Кубка России, дважды показав чистый четверной сальхов.

Но на этом взлёт закончился. На ближайшем чемпионате России Самойлов стал шестым, а через год опустился уже на 11-ю строчку, допустив ошибки почти на всех прыжках в четыре оборота и тройных акселях. Не дожидаясь окончания сезона, фигурист покинул группу Плющенко и перешёл в школу «Москвич». Вскоре он поразил болельщиков видео с тренировки, на котором исполнил пять разных четверных прыжков. Правда, на соревнованиях Самойлов не решался повторить их все сразу.