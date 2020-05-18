Победа Щербаковой над Овечкиным, «разлад» в семье Плющенко и мечты Ягудина: чем занимаются фигуристы на самоизоляции

Российская фигуристка Анна Щербакова приняла участие в челлендже хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина и побила его рекорд. Елизавета Туктамышева похвасталась закрытой сессией, а Алина Загитова рассказала о любимом и нелюбимом школьном предмете. Алексей Ягудин осуществил мечту, «купив» кабриолет, а Евгений Плющенко снял злободневный ролик. Чем ещё занимаются фигуристы на самоизоляции — в материале RT.

Критика Медведевой в адрес СМИ и талант собаки Щербаковой

Российская фигуристка Евгения Медведева раскритиковала СМИ за то, что многие журналисты вырвали из контекста некоторые фразы из недавнего интервью, которое она дала в эфире Instagram. В частности, в нём она рассказала о своём переходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, а также призналась, что иногда чувствует себя одинокой, потому что её способны понять только самые близкие люди. Разумеется, такие темы не могли не привлечь внимания представителей прессы.

«Смотрю на журналистов, которые растаскали безобидный эфир на кликабельные заголовки, перевернув смысл», — удивилась Медведева.

Отчасти с мнением двукратной чемпионки мира может согласиться и Александра Трусова. На днях она впервые прокомментировала решение начать сотрудничество с Евгением Пющенко. Фигуристка объяснила его желанием двигаться вперёд и поблагодарила свой бывший тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе. Трусова посетовала на то, что произошедшее вызвало такое количество разногласий, а некоторые даже позволили себе её оскорбить.

«Только в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание», — рассказала Трусова в интервью Figureskating-online.

Её поддержала чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова. По её словам, в России невозможно уйти от наставника, не попав при этом в скандальную ситуацию.

«За рубежом — да, там всё связано контрактом, деловые отношения. У нас — нет. Видимо, из-за русской души. Тренеры отдают эмоции спортсменам, вкладывают душу. От этого уходы становятся болезненными», — цитирует Попову Sport24.

Тем временем вице-чемпионка Европы 2020 года Анна Щербакова пока вряд ли задумывается о смене наставника. Как и остальные фигуристы, на самоизоляции она тренируется, а в перерывах между занятиями участвует в челленджах. Так, спортсменка приняла вызов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он предложил всем желающим на скорость выполнить упражнение, имитирующее работу хоккеиста на льду. Его собственный результат составил 91 повторение за 45 секунд. Фигуристке же удалось поставить новый рекорд.

«Повторяю челлендж Александра Овечкина. У меня получилось 111 раз за 45 секунд, а сколько получится у вас? Коньки надевать необязательно. А вместо клюшки можно использовать любую палку, как у меня», — рассказала Щербакова.

Талантами отличается не только сама фигуристка, но и её домашние животные. Она неоднократно показывала, как они составляют ей компанию во время тренировок, а на этот раз решила продемонстрировать необычный навык своего нового питомца, собаки по кличке Сэнди, которая появилась в её семье совсем недавно.

«Он всегда очень непоседливый и гиперактивный. Но если начать его фотографировать и при этом говорить: «Сэнди-и-и...», то он наклоняет голову вбок и замирает. Мне кажется, это очень мило, забавно выглядит, не могу налюбоваться», — рассказала Щербакова.

Успехи в учёбе Туктамышевой и распорядок дня Загитовой

Другая ученица Тутберидзе Алёна Косторная совмещает тренировки с учёбой. Она продемонстрировала, как делает шпагат, используя в качестве опоры стопку книг. Параллельно действующая чемпионка Европы что-то изучает на экране планшета.

Из-за плотного графика многим спортсменам обычно не хватает времени на учёбу, а готовиться к важным экзаменам приходится в перерывах между соревнованиями. Поэтому самоизоляция — вполне подходящее время, чтобы восполнить пробел в своих знаниях.

Радостной новостью с подписчиками поделилась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Студентка последнего курса НГУ имени Лесгафта в этом году должна защитить диплом.

«Лицо человека, который закрыл семестр! Наконец-то!» — сообщила Туктамышева.

23-летняя ученица Алексея Мишина — одна из самых возрастных действующих российских фигуристок, однако она признаётся, что это её никогда не смущало. Говоря о том, чем она планирует заниматься через десять лет, Туктамышева отметила, что не боится 30-летнего возраста. В то же время она выразила уверенность, что после этого рубежа человек созревает и становится боле интересным.

«Я тоже в какой-то момент боялась этого числа. Это реально старт всего. Тебе море по колено. Когда ты это понимаешь, вся твоя жизнь начинает играть новыми красками. Ты начинаешь наслаждаться, а не бояться того, что стареешь», — призналась Туктамышева.

Олимпийской чемпионке Пхёнчхана Алине Загитовой только предстоит ощутить все прелести студенческой жизни. В 2020-м она оканчивает школу и готовится к сдаче ЕГЭ. В этот период фигуристка придерживается строгого графика, который, правда, не сильно отличается от её привычного распорядка дня.

«Почти целыми днями учусь, утром у меня тренировки, вечером, во второй половине дня — математика, биология. День как обычно — тренировки, учёба. Встаю почти каждый день в восемь утра, даже если нет школы или тренировок. Как-то научила себя вставать рано», — поделилась Загитова.

Кроме того, она рассказала, что её любимый предмет — математика, а вот к биологии схожих чувств она не испытывает. При этом некоторое время назад ученица Тутберидзе опубликовала фотографию, на которой виден учебник ЕГЭ именно по этой дисциплине.

«Бесполезность» Глейхенгауза и послание дочери Навки

На самоизоляции непросто приходится не только спортсменам, но и тренерам. И дело не только в отсутствии физических нагрузок, но и в том, что они не могут заниматься любимым делом. Так, на своё нынешнее положение посетовал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

«Чувствую полную бесполезность для общества. Без фигурного катания я миру не нужен. Слушаю музыку, смотрю сериалы. Понравился «Последний танец» про Майкла Джордана», — признался Глейхенгауз.

Другие именитые представители фигурного катания развлекают себя съёмками забавных роликов. Так, новым видео порадовал подписчиков двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он разыграл злободневную сценку вместе с супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковской, которую якобы выгнал из дома за то, что она чихнула. При этом в качестве озвучки использован фрагмент мультфильма про Винни-Пуха.

Ещё один прославленный фигурист Алексей Ягудин продолжает рассказывать подписчикам о своих мечтах. Сначала он снял шуточное видео о том, что ему снится отпуск на Бали, потом поделился планами отправиться в отпуск на море уже в июне, а на этот раз «приобрёл» кабриолет, который, правда, оказался детской игрушкой.

Пока не до шуток олимпийской чемпионке 2006 года Татьяне Навке, находящейся в больнице с коронавирусом. Она уже сообщила, что идёт на поправку, и поделилась фотографией из палаты, на которой запечатлены цветы, а также инструкция, в каком положении ей необходимо лежать.

Кроме того, экс-фигуристка опубликовала трогательное видео, которое записала её дочь Надежда. Девочка прочитала стихотворение о семье, посвятив его маме и папе (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже проходит лечение от COVID-19).