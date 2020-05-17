Фигуристка Попова: в России невозможно красиво уйти от одного тренера к другому

Фигуристка Бетина Попова, недавно объявившая о завершении карьеры, скептически отреагировала на вопрос, возможно ли в её виде спорта красиво перейти от одного тренера к другому.

Своё заявление Попова сделала во время беседы с Елизаветой Туктамышевой в Instagram. Ранее широкий резонанс вызвал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Уйти красиво? Не в России. За рубежом к этому относятся спокойно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с русской душой. В тебя столько вкладывают», — резюмировала Попова.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё отношение к переходу бывших спортсменов на работу в Госдуму.