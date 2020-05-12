Навка госпитализирована с коронавирусом

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Известная российская фигуристка Татьяна Навка была госпитализирована с диагнозом «коронавирус».
Навка госпитализирована с коронавирусом
  • РИА Новости

«Это правда. Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня всё нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче. Наверное, это правда», — приводит слова Навки Daily Storm.

Она отметила, что её супруг Дмитрий Песков, также попавший в больницу с коронавирусом, находится рядом и чувствует себя нормально.

«Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы», — добавила бывшая фигуристка.

Ранее сообщалось, что Песков попал в больницу с коронавирусом.

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