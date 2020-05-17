Экс-фигурист Миненков: Тарасова и Роднина встречаются только у меня дома

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Двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Экс-фигурист Миненков: Тарасова и Роднина встречаются только у меня дома
  • © РИА Новости

В последние дни женщины сделали несколько жёстких заявлений в адрес друг друга в прессе.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Действительно, говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, — это дом Ирины Моисеевой (супруги и партнёрши Миненкова. — RT) и Миненкова. Когда мы их приглашаем, они приходят. Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — заявил Миненков в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной.

 

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