Экс-фигурист Миненков: Тарасова и Роднина встречаются только у меня дома

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

В последние дни женщины сделали несколько жёстких заявлений в адрес друг друга в прессе.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Действительно, говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, — это дом Ирины Моисеевой (супруги и партнёрши Миненкова. — RT) и Миненкова. Когда мы их приглашаем, они приходят. Хотя, мне кажется, сейчас масштаб этого скандала немного преувеличивают. Думаю, у них уже нет причин для того, чтобы остро конфликтовать», — заявил Миненков в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной.