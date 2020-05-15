Трусова: в других странах переход к новому тренеру воспринимается спокойнее

Бронзовая медалистка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова порассуждала, почему её переход от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вызвал бурную и неоднозначную реакцию в России.

«Смена тренера — шаг ответственный. Но только у нас, в России, этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. Насколько я знаю, в других странах этот процесс проходит спокойнее. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога. Уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него. Мои размышления привели меня к пониманию того, что пришло время делать следующий шаг вперёд. Я уверена, что это шаг правильный, потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений», — приводит слова Трусовой figureskating-online.com.

15-летняя Трусова ранее занималась под руководством известного тренера Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова рассказала, какие черты её привлекают в Плющенко.