Трусова рассказала, какие черты её привлекают в Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова назвала своего нового тренера Евгения Плющенко выдающейся личностью и глубоко артистической натурой.
Трусова рассказала, какие черты её привлекают в Плющенко
  • globallookpress.com

«Я решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен. Хотя и это забывать не следует. Для меня Плющенко прежде всего выдающаяся личность. Он прошёл через тяжёлые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой. Самое главное — он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем. Помимо этого, Евгений Викторович — глубоко артистическая натура, что меня очень в нём привлекает», — приводит слова Трусовой figureskating-online.com.

15-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, каких успехов добивались ученики Плющенко.

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