Тарасова о критиках Тутберидзе: пусть хотя бы маскируют свою зависть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику иностранных специалистов в адрес Этери Тутберидзе из-за методов её работы.

«Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается? Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно», — приводит слова Тарасовой «Лента.Ру».

Она отметила, что на месте Тутберидзе не стала бы отвечать на подобные высказывания.

«Я бы не обращала внимания и шла дальше. Ещё тратить на них время! На кого? На Кииру Корпи? Она была красавица, красавица и есть, но это не даёт ей права рассуждать о том, в чём она, как мне кажется, не разбирается. Просто не имеет понятия», — добавила Тарасова.

Ранее бывшая ученица Тутберидзе Алсу Каюмова рассказала, как её выгнали с тренировки.