Поздравление от Путина, Масару в окружении цветов и танцы с сестрой: как Загитова отметила 18-летие

Алина Загитова отметила своё 18-летие. Федерации фигурного катания на коньках России опубликовала поздравительную телеграмму Владимира Путина, который пожелал фигуристке новых достижений. Кроме того, Загитова побывала на приёме у главы Удмуртии Александра Бречалова. Татьяна Навка пожелала олимпийской чемпионке не бояться идти вперёд, а известный хореограф Илья Авербух назвал её примером для подражания.

«Чуть-чуть тортика съем»

18 мая российская фигуристка Алина Загитова отметила своё совершеннолетие. Одними из первых олимпийскую чемпионку Пхёнчхана поздравили её наиболее преданные болельщики, подарив ей цветы, воздушные шарики с её именем и другие подарки. На протяжении всего дня количество красочных упаковок и букетов только увеличивалось.

Сама спортсменка не забывала благодарить за подарки и, конечно, фотографироваться на фоне роскошных цветочных корзин. В импровизированных фотосессиях принимала участие и любимица Загитовой, акина-иту по имени Масару, также пользующаяся большой популярностью среди её поклонников. Кроме того, в честь дня рождения она исполнила зажигательный танец вместе со своей младшей сестрой Сабиной.

Фигуристка призналась, что 18-летие для неё — особенный праздник, поэтому она позволила себе немного нарушить строгий спортивный режим.

«Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно же, для меня это очень радостное событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения из-за тренировок или же отмечаю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду вместе со своей семьёй. Я люблю сладкое — это уже ни для кого не секрет. Чуть-чуть тортика съем», — призналась Загитова в эфире «Первого канала».

Однако домашними посиделками праздник не ограничился. Чемпионка мира 2019 года была приглашена на приём к главе Республики Удмуртия Александру Бречалову. Разумеется, мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности, что вряд ли подпортило впечатление от торжественного момента. Политик преподнёс именитой уроженке региона букет цветов и книги об Ижевске.

«На соревнования книги можно не возить, но пролистывать обязательно — родные места помогают. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон — отличный подарок на 18-летие!», — прокомментировал встречу Бречалов.

«Настоящая красавица и великая спортсменка»

Разумеется, день рождения не обошёлся без поздравлений от представителей мира фигурного катания и других именитых людей. Одним из них стало сообщение от президента РФ Владимира Путина.

«Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победы и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — приводит поздравление Путина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Разумеется, в стороне от торжественного события не остались и в самой организации. Президент федерации Александр Горшков лично поздравил спортсменку по телефону, а также пожелал ей здоровья и исполнения желаний не только в спорте, но и в обычной жизни.

«У Алины сегодня необычная дата, 18 лет 18-го числа. Она особенная спортсменка и человек, её упорство и умение собираться в нужный момент — редкие качества», — цитирует Горшкова «Спорт Экспресс».

При этом одними из первых Загитову поздравили в команде Этери Тутберидзе. На её странице в Instagram появилось трогательное стихотворение, в котором имениннице пожелали «иногда быть ребёнком» несмотря на возраст, «радоваться жизни» и «найти свой путь». Позднее сама наставница опубликовала фотографию подопечной в сторис.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также ограничилась лакничным, но душевным посланием «Красавица! Будь счастлива» под совместной фотографией.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьём ледовом шоу «Спящая красавица» Загитова недавно сыграла главную роль, рассыпалась в комплиментах в её адрес.

«Алина, несмотря на твой юный возраст, ты уже столько достигла, таких высот добилась в спорте, а впереди ещё целая увлекательная и потрясающая жизнь! Новые возможности, эмоции, люди, ситуации, приключения! Иди вперёд, дерзай, пробуй, рискуй, развивайся, ведь жизнь только начинается! Счастлива, что нам удалось вместе поработать, и я уверена, что это был увлекательный и полезный новый опыт для тебя!», — написала Навка.

А бывший партнёр Навки Роман Костомаров назвал Загитову примером для подражания и пожелал ей быть счастливой в той сфере, которую она для себя выберет.

«Я поздравляю Алину и желаю ей всегда оставаться на высоте. Она человек, который шёл к своей цели, добился всего чего можно. Настоящая красавица и великая спортсменка, пример для подражания!», — заявил Костомаров.

В свою очередь, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая пожелала здоровья и осуществления планов, а известный хореограф Илья Авербух отметил, что к столь юному возрасту Загитова сумела добиться больших успехов, в том числе завоевать золото Олимпиады.

«Этот титул теперь будет с ней всегда. Пускай Алина в любой сложный момент опирается на то, чего ей удалось добиться. Перед ней открыты все дороги, перед ней открыта вся жизнь. Её обожает и любит вся страна. Я пожелаю ей использовать это во благо себя и того дела, которому она научилась. У неё сейчас прекрасное время — период становления личности. Желаю ей найти ещё много интересов», — приводит слова Авербуха Sport24.

Не обошлось и без поздравлений со стороны бывших и нынешних коллег. Так, дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в парном катании, вспомнила несколько совместных эпизодов из прошлого и также посвятила Загитовой стихотворение, вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова пожелала ей покорить ещё больше высот, а многократная медалистка этапов Гран-при Тиффани Гурейро рассказала об их первой встрече, которая произошла в Китае.

«Она была милейшей 15-летней яркой девочкой, которая готовилась выступить на первом турнире на взрослом уровне. Она не просто победила, но и выиграла всё в том сезоне, включая Олимпиаду. Никогда не забуду ту силу, которую Алина продемонстрировала уже на первом турнире. Она показала, что умеет бороться, благодаря чему остается успешной и сегодня», — написала Гурейро в Instagram.