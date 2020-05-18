Авербух: Загитова к своим 18 годам добилась очень много

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, в день 18-летия олимпийской чемпионки Алины Загитовой поделился мыслями о её спортивных достижениях.
Авербух: Загитова к своим 18 годам добилась очень много
  • РИА Новости

«Алина к своим 18 годам добилась очень много, стала олимпийской чемпионкой. Этот титул теперь будет с ней всегда. Пускай Алина в любой сложный момент опирается на то, что ей удалось добиться. Перед ней открыты все дороги, перед ней открыта вся жизнь. Её обожает и любит вся страна. Я пожелаю ей использовать это во благо себе и для того дела, которому она научилась. У неё сейчас прекрасное время — период становления личности. Желаю ей найти ещё много интересов в жизни. А если она решит продолжать свою карьеру, то чтобы у неё хватило сил, мотивации и стремления», — приводит слова Авербуха Sport24.

Он отметил, что только ей самой решать, возвращаться ли в спорт.

«Это будет её решение. Она уже взрослая девочка и в состоянии его принять сама. Мы примем любое её решение и будем поддерживать её всегда», — добавил Авербух.

К 18 годам в активе Загитовой уже есть олимпийское золото, победы на чемпионате мира и Европы, а также в финале серии Гран-при.

Ранее Загитова рассказала, как отметит своё 18-летие.

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