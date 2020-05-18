Загитова рассказала, как отметит своё 18-летие

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Приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как намерена отпраздновать свой день рождения.
Загитова рассказала, как отметит своё 18-летие
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Уже с самого утра много поздравлений, всем отвечаю. Конечно, очень радостное для меня событие, 18 лет раз в жизни бывает. Обычно я не справляю дни рождения — тренировки или в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьёй», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

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