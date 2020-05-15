Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон

Короткая ссылка
Приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова включена в состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, данное решение было утверждено исполкомом организации.

В состав сборной, помимо Загитовой, также вошли Евгения Медведева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

В мужскую команду включены Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Александр Самарин, Пётр Гуменник и Андрей Мозалёв. В состав команды в парном катании вошли дуэты Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

В сборную по танцам на льду включены пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, Анабель Морозов — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин, Софья Шевченко — Игорь Еременко.

Ранее сообщалось, что в ISU пояснили изменения в оценке прыжков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить