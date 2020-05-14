В ISU пояснили изменения в оценке прыжков

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Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Фабио Бьянчетти пояснил причины принятия решения об изменении количества баллов, начисляемых за исполнение прыжков в четыре оборота в фигурном катании.
В ISU пояснили изменения в оценке прыжков
  • Reuters

«По ходу сезона мы провели исследование. По его итогам сложность тройного флипа и тройного лутца была признана абсолютно одинаковой. Техника выполнения этих прыжков одинакова, как и подготовка. Сложность выполнения того или иного прыжка зависит от тела фигуриста и оценивается субъективно. Если посмотреть на статистику, то самым сложным из четверных прыжков окажется четверной риттбергер. Но, опять же, это во многом зависит от тела фигуриста. Поэтому мы в итоге решили присвоить этим четверным прыжкам одинаковую стоимость», — приводит слова Бьянчетти пресс-служба ISU.

Согласно нововведению, тройной флип и тройной лутц «стоят» 5,3 балла, четверные риттбергер, флип и лутц — 11 баллов.

Ранее сообщалось, что хореограф Илья Авербух назвал странным решение ISU уравнять четверные прыжки.

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