Путин поздравил фигуристку Загитову с 18-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил отечественную фигуристку Алину Загитову с днём рождения.
Путин поздравил фигуристку Загитову с 18-летием
  • РИА Новости

«Уважаемая Алина Ильназовна! Поздравляю Вас с 18-летием. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград», — приводит слова Путина сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Он также выразил уверенность, что работоспособность, талант и нацеленность на победу будут и дальше помогать спортсменке. 

«Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — заключил Путин.

К 18 годам в активе Загитовой уже есть олимпийское золото, победы на чемпионате мира и Европы, а также в финале серии Гран-при.

Ранее тренер Этери Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения.

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