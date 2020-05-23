«Спортсмены засиделись дома»: как российские фигуристы возвращаются к тренировкам после паузы

Российские фигуристы возобновят централизованные тренировки на подмосковной базе в Новогорске уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Сразу после заезда команда пройдёт тестирование на коронавирус. Сообщается, что Алина Загитова прибудет позже. По словам заслуженного тренера России Александра Свинина, спортсмены будут возвращаться в форму поэтапно, поначалу без серьёзных нагрузок.

Пока рано говорить о возвращении спортивной жизни в прежнее русло, однако хорошей новостью однозначно может считаться возобновление работы баз, в том числе главного учебно-тренировочного центра сборной по фигурному катанию в подмосковном Новогорске. Именно туда в скором времени прибудут члены национальной команды.

Данную информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По его словам, большинство спортсменов прибудут уже в воскресенье и начнут занятия со следующей недели.

«Спортсмены сборной планируют начать тренироваться с начала следующей недели в Новогорске, а те, у кого были запланированы сборы в Кисловодске, начнут там работу неделей позже — в начале июня», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее директор «Новогорска» Николай Доморацкий в беседе с RT сообщал, что московские и подмосковные фигуристы станут первыми, кто заселится на базу после возобновления её работы. В общей сложности ожидается прибытие 54 спортсменов. Сразу после заезда все они пройдут тестирование на коронавирус, а затем останутся в учебно-тренировочном центре до снятия карантинных ограничений.

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На данный момент имена тех, кто прибудет в Новогорск первым, неизвестны. По информации СМИ, речь идёт об основном костяке взрослой и юниорской сборных. При этом отмечается, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова присоединится к коллегам позднее. Причины такого решения не названы, однако известно, что фигуристка проводит самоизоляцию в родном Ижевске.

Предполагается, что командные тренировки начнутся уже с понедельника. Для этого на базе в Новогорске созданы все условия.

«Каток залит и полностью готов к тренировкам. К занятиям на льду можно приступать уже в понедельник-вторник», — сообщил Доморацкий.

С группами Этери Тутберидзе в Новогорске будут работать тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз. Что касается самой наставницы, то о её присутствии на базе пока ничего не известно. Дело в том, что после приостановки централизованных занятий в Москве она отправилась в США, где проживает её дочь, фигуристка Диана Дэвис. Последние недели она провела там, однако в настоящий момент уже занимается вопросом возвращения в Россию.

Разумеется, после столь продолжительного перерыва, который в общей сложности составил около двух месяцев, спортсменам будет крайне непросто возобновить полноценную физическую активность. Многие фигуристы имели возможность тренироваться и даже отрабатывать некоторые элементы на загородных участках, однако о более серьёзных занятиях речи не шло.

Некоторые признавались, что им сложно представить себя на катке после паузы. Именно поэтому такие эксперты, как Татьяна Тарасова и Ирина Слуцкая, активно призывали как можно скорее разрешить фигуристам выходить на лёд небольшими группами.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, тренировки фигуристов на федеральных базах пройдут в закрытом режиме.

«У нас есть несколько вариантов того, как будет проходить подготовка. В ежедневном режиме работаем с Минспортом. Как только определимся, будем говорить конкретно. Сейчас спортсмены начинают проходить углублённое медицинское обследование, чтобы попасть на эти сборы», — цитирует Когана Sport24.

О планах по возобновлению тренировок рассказал и заслуженный тренер России Александр Свинин, работающий с танцевальной парой Александра Степанова — Иван Букин.

«Рады, что у нас наконец появилась возможность вернуться к работе, вернуться на каток. Наши спортсмены очень обрадовались добрым новостям — все засиделись дома, все хотят на лёд. В форму будем входить поэтапно, не будем сразу начинать с серьёзных нагрузок», — пояснил Свинин.

Работа спортивно-тренировочных центров была приостановлена 29 марта в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. При этом некоторые сборные предпочли остаться на карантин в Новогорске.

22 мая министр спорта Олег Матыцин объявил о возобновлении централизованных тренировочных процессов для национальных команд и о начале функционирования баз. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу, подчеркнув при этом, что спортсмены по-прежнему должны придерживаться правил безопасности.

Таким образом, с 25 мая к работе приступит база «Новогорск», с 1 мая — ряд учебно-тренировочных центров в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму. По словам Доморацкого, сразу после фигуристов ожидается прибытие сборной России по современному пятиборью, а в общей сложности на базе будут находиться 220 человек.