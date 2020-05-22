Путин поддержал возобновление работы спортивных баз национальных сборных России

Президент России Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы баз подготовки сборных России по различным видам спорта, указав на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

«Когда национальные команды находятся на сборах, то они фактически находятся в ситуации изоляции. По сути-то дела, важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне. Главное — организовать работу на месте, и так её организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям», — заявил Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Министр спорта Олег Матыцин анонсировал начало работы баз в Новогорске и «Озеро Круглое» с 25 мая, а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подготовить новые рекомендации по борьбе с коронавирусом.