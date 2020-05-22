Путин поручил подготовить новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новые рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и касательно ситуации в экономике.
Путин поручил подготовить новые рекомендации по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Я прошу коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, и с дальнейшими мероприятиями по борьбе с ней», — заявил Путин.

По его словам, также необходимо подготовить рекомендации специалистов касательно восстановления нормальной жизни в стране, а также того, что «делать в ближайшее время с открытием экономики».

Президент добавил, что ожидает докладов в самое ближайшее время.

Также Путин поручил подготовиться к возможной второй волне коронавируса.

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