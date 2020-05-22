Путин поручил подготовиться к возможной второй волне коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что нужно быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавируса.
Путин поручил подготовиться к возможной второй волне коронавируса
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Постепенно выходя из режима ограничений, в которых мы ещё в значительной степени сегодня живём, нам нужно думать и о том, о чём говорят специалисты, и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть ещё и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал президент.

По его словам, нужно иметь это в виду и быть готовыми к такому развитию событий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусом в России в настоящее время «определяется как уверенное плато».

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