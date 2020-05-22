Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в настоящее время «определяется как уверенное плато».
Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
  • © РИА Новости

Об этом она сказала в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

По её словам, в России удалось «срезать» пик эпидемии. Она отметила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки на пике в России были одними из самых низких в мире.

Попова сообщила, что сегодня учёные и практики исходя из всех получаемых данных, мониторинга и анализа ситуации «с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и чёткой тенденции к снижению».

«Безусловно, это так, но я бы хотела ещё раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, всё-таки требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований», — сказала она.

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.

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