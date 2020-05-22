Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется», — сказал он.
Президент отметил, что в Москве и во многих других российских регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19.
«Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть», — сказал он.
Также Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус.
В России за сутки подтвердили 8894 случая заболевания коронавирусом. Накануне было зафиксировано 8849 случаев COVID-19.
Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 326 448.