Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется», — сказал он.

Президент отметил, что в Москве и во многих других российских регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19.

«Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть», — сказал он.

Также Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус.

В России за сутки подтвердили 8894 случая заболевания коронавирусом. Накануне было зафиксировано 8849 случаев COVID-19

Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 326 448.

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