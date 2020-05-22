Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус. Об этом он сказал на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус
  • РИА Новости

«За последние две недели общее число проведённых тестов увеличилось почти на 3 млн. Проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что ключевое значение в период поэтапного выхода из режимов ограничений и восстановления работы ключевых отраслей имеет строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований.

Ранее сообщалось, что в России проведено уже 8 млн тестов на коронавирус.

12 мая депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить