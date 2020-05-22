Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус
- РИА Новости
«За последние две недели общее число проведённых тестов увеличилось почти на 3 млн. Проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что ключевое значение в период поэтапного выхода из режимов ограничений и восстановления работы ключевых отраслей имеет строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований.
Ранее сообщалось, что в России проведено уже 8 млн тестов на коронавирус.
12 мая депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.