Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус. Об этом он сказал на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«За последние две недели общее число проведённых тестов увеличилось почти на 3 млн. Проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что ключевое значение в период поэтапного выхода из режимов ограничений и восстановления работы ключевых отраслей имеет строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований.

Ранее сообщалось, что в России проведено уже 8 млн тестов на коронавирус.

12 мая депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.