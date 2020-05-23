Сотникова пожелала Загитовой хороших прокатов в случае возвращения на лёд

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала включение победительницы Игр-2018 Алины Загитовой в состав сборной России по фигурному катанию.
Сотникова пожелала Загитовой хороших прокатов в случае возвращения на лёд
  • Reuters

В субботу, 23 мая, стало известно, что Загитова присоединится к тренировкам на базе в Новогорске позже остальных спортсменов.

«Официально Алина взяла паузу, и если она решит вернуться, то желаю ей здоровья и хороших прокатов. Каждое решение человека — это его личное решение, и обсуждать его неправильно, потому что я знаю, сколько потрачено сил и времени на спорт. Если Алина может дальше выступать, то, конечно, все будут рады её видеть в большом спорте», — приводит слова Сотниковой «Москва-Баку».

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о сложностях в подготовке к ЕГЭ.

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