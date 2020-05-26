Мишина рассказала о форме фигуристок Туктамышевой и Самодуровой

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, в каком состоянии к сборам в Кисловодске подходят её подопечные.
Мишина рассказала о форме фигуристок Туктамышевой и Самодуровой
  • © Xue Yubin/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я видела ребят, они в неплохой форме. Никто, кстати, не поправился. Они приезжали к нам на дачу. Лиза Туктамышева, Соня Самодурова, Настя Гулякова, Глеб Лутфуллин и Женя Семененко. Они выглядели неплохо. Молодцы, что удержались на самоизоляции. Всё равно, как не занимайся удалённо — это непривычный режим», — цитирует тренера «Спорт день за днём».

Также Мишина призналась, что пока не знает, как её группа будет добираться на базу в Кисловодск. 

Ранее в Финляндии выразили мнение, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить