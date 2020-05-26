Мишина рассказала о форме фигуристок Туктамышевой и Самодуровой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, в каком состоянии к сборам в Кисловодске подходят её подопечные.

«Я видела ребят, они в неплохой форме. Никто, кстати, не поправился. Они приезжали к нам на дачу. Лиза Туктамышева, Соня Самодурова, Настя Гулякова, Глеб Лутфуллин и Женя Семененко. Они выглядели неплохо. Молодцы, что удержались на самоизоляции. Всё равно, как не занимайся удалённо — это непривычный режим», — цитирует тренера «Спорт день за днём».

Также Мишина призналась, что пока не знает, как её группа будет добираться на базу в Кисловодск.

Ранее в Финляндии выразили мнение, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками.