В Финляндии считают, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками
- РИА Новости
«У Тутберидзе есть болевая точка, которая переросла в глубокую рану. Её школа известна успехами юных фигуристок, а вот со взрослыми ей тяжело работать. В последние годы группа Тутберидзе монополизировала женское катание в России. Даже национальный чемпионат стал более конкурентным и сложным, чем чемпионат мира. Уход Трусовой в лагерь соперника позволит немного разрушить эту монополию и даст Плющенко возможность блеснуть в качестве тренера», — гласит статья на YLE.
15-летняя Трусова является действующим бронзовым призёром чемпионатов Европы и России, а также финала Гран-при.
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