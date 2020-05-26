В Финляндии считают, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками

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Финская журналистка Елена Леппанен оценила переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В Финляндии считают, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками
  • РИА Новости

«У Тутберидзе есть болевая точка, которая переросла в глубокую рану. Её школа известна успехами юных фигуристок, а вот со взрослыми ей тяжело работать. В последние годы группа Тутберидзе монополизировала женское катание в России. Даже национальный чемпионат стал более конкурентным и сложным, чем чемпионат мира. Уход Трусовой в лагерь соперника позволит немного разрушить эту монополию и даст Плющенко возможность блеснуть в качестве тренера», — гласит статья на YLE.

15-летняя Трусова является действующим бронзовым призёром чемпионатов Европы и России, а также финала Гран-при.

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