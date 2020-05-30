Фигурист Чен: превращаюсь в лентяя на карантине

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Двукратный чемпион мира Нейтан Чен рассказал, что ему очень не хватает полноценных тренировок и катания, которые он сейчас не может осуществлять из-за пандемии коронавируса.
Фигурист Чен: превращаюсь в лентяя на карантине
  • Reuters

«Я был очень разочарован отменой чемпионата мира — главного события сезона. В неолимпийские годы это центральное соревнование для нас. А сейчас я не могу кататься из-за пандемии. Чувствую себя так, как будто у меня отобрали часть души. Превращаюсь в лентяя на карантине. Хорошо, когда есть распорядок и режим. Мне нравится тренироваться и соревноваться с друзьями, этого теперь не хватает», — приводит слова Чена People.

Ранее сообщалось, что ISU отменил уже второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию нового сезона.

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