Фигурист Чен: превращаюсь в лентяя на карантине

Двукратный чемпион мира Нейтан Чен рассказал, что ему очень не хватает полноценных тренировок и катания, которые он сейчас не может осуществлять из-за пандемии коронавируса.

«Я был очень разочарован отменой чемпионата мира — главного события сезона. В неолимпийские годы это центральное соревнование для нас. А сейчас я не могу кататься из-за пандемии. Чувствую себя так, как будто у меня отобрали часть души. Превращаюсь в лентяя на карантине. Хорошо, когда есть распорядок и режим. Мне нравится тренироваться и соревноваться с друзьями, этого теперь не хватает», — приводит слова Чена People.

Ранее сообщалось, что ISU отменил уже второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию нового сезона.