ISU отменил уже второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде.
ISU отменил уже второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ISU, такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Соревнования в Канаде были запланированы на 26—29 августа.

Это уже второй отменённый этап юниорской серии Гран-при. Прежде было объявлено, что не состоится этап в Словакии, запланированный на 2—5 сентября, а также турнир серии «Челленджер» — мемориал Ондрея Непелы.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа.

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