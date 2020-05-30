Роднина раскритиковала людей, жалующихся на падение доходов во время пандемии

Короткая ссылка
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике деятелей культуры, а также представителей малого и среднего бизнеса, которые выражают недовольство из-за падения доходов во время пандемии коронавируса.
Роднина раскритиковала людей, жалующихся на падение доходов во время пандемии
  • РИА Новости

«Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного, несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между Татьяной Тарасовой и Родниной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить