Роднина раскритиковала людей, жалующихся на падение доходов во время пандемии

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике деятелей культуры, а также представителей малого и среднего бизнеса, которые выражают недовольство из-за падения доходов во время пандемии коронавируса.

«Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают. Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного, несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между Татьяной Тарасовой и Родниной.