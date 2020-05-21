Губерниев прокомментировал конфликт между Тарасовой и Родниной

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Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной.
Губерниев прокомментировал конфликт между Тарасовой и Родниной
  • РИА Новости

«Татьяна Тарасова дважды привела Роднину и Зайцева к победе на Олимпийских играх. И вот сейчас полемика такая, тоже грустная для меня, потому что я одинаково отношусь к обеим — с великим пиететом, с почтением, боготворю этих великих женщин», — заявил Губерниев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Игра в тело».

По словам Губерниева, он сожалеет, что великий тренер и прославленная спортсменка находятся в таких сложных отношениях в настоящее время.

За свою тренерскую карьеру Тарасова успела поработать со множеством великих спортсменов, включая Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Алексея Ягудина, Сашу Коэн, Мао Асаду и других.

Роднина является трёхкратной победительницей Олимпийских игр и десятикратной чемпионкой мира в парном катании.

Ранее двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. 

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