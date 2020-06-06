Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал одну из тренировок своих подопечных на сборе в Кисловодске.
Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В своём Instagram специалист опубликовал видео, на котором его ученики, в том числе и Александра Трусова, тренируются вне льда.

Ранее появилось видео первого выхода на лёд Алёны Косторной после перерыва из-за пандемии.

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