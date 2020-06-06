Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал одну из тренировок своих подопечных на сборе в Кисловодске.

© Александр Вильф

РИА Новости

В своём Instagram специалист опубликовал видео, на котором его ученики, в том числе и Александра Трусова, тренируются вне льда. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 6 Июн 2020 в 4:27 PDT Ранее появилось видео первого выхода на лёд Алёны Косторной после перерыва из-за пандемии.