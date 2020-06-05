Тренер группы Тутберидзе рассказала об особенностях работы с юными фигуристами

Тренер по фигурному катанию Алёна Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе, рассказала о подготовке юных спортсменок.

«Я для себя пытаюсь понять, что мотивирует девочек. Их межличностные отношения, конкуренция и постоянная борьба? Либо мотивация от Этери Георгиевны. Хотя, мне кажется, здесь всё в системе», — цитирует Высоцкую Sport24.

Она отметила, что работа тренеров группы Тутберидзе направлена не только на физическую составляющую, но и на психологию, и, таким образом, фигуристы выходят на лёд только за победой.

«Они понимают, что только так закладывается результат», — добавила Высоцкая.

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