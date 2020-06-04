Туктамышева уверена, что Трусова перешла в группу Плющенко не из-за денег

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко.
Туктамышева уверена, что Трусова перешла в группу Плющенко не из-за денег
  • РИА Новости

«Не могу точно сказать, почему так случилось. Считаю, что, даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у неё всё равно была бы хорошая «пенсия» в фигурном катании, потому что она уже неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Думаю, что там сыграли другие факторы. И это точно не деньги. Когда спортсмен живёт этим, то не бывает так, что «хочу перейти туда, потому что там больше денег». Речь идёт о результатах», — приводит слова Туктамышевой Sportcast.

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоевала серебряную и бронзовую медали. 

Трусова до этого тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко рассказал о результатах тестов на коронавирус в своей группе.

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