Туктамышева уверена, что Трусова перешла в группу Плющенко не из-за денег
- РИА Новости
«Не могу точно сказать, почему так случилось. Считаю, что, даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у неё всё равно была бы хорошая «пенсия» в фигурном катании, потому что она уже неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Думаю, что там сыграли другие факторы. И это точно не деньги. Когда спортсмен живёт этим, то не бывает так, что «хочу перейти туда, потому что там больше денег». Речь идёт о результатах», — приводит слова Туктамышевой Sportcast.
15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоевала серебряную и бронзовую медали.
Трусова до этого тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
Ранее Плющенко рассказал о результатах тестов на коронавирус в своей группе.