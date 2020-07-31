Жулин заявил, что не понимает решение Косторной уйти от Тутберидзе

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Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение об уходе Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе.
Жулин заявил, что не понимает решение Косторной уйти от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Время всё расставить на свои места, поживём — увидим. Тутберидзе желаю терпения и выстоять в этой непростой ситуации. А Алёне — добра и хорошего катания. Мне её решение непонятно, но, значит, на это имелись какие-то причины. Как повлияет на Алёну разрыв с хореографом Даниилом Глейхенгаузом? Там была целая команда, которая, конечно, однозначно её привела к рекордам и чемпионскому званию. К ним она перешла третьей в мире среди юниоров, а сейчас она чемпионка Европы и могла бы претендовать на чемпионство мира. Но раз перешла, значит, считает, что было недостаточно внимания или ещё чего-то не хватало», — заявил Жулин RT.

Ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная перейдёт в группу Плющенко.

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