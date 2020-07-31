Тутберидзе сообщила, что Косторная перейдёт в группу Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что Алёна Косторная перейдёт в группу Евгения Плющенко.

Об этом Тутберидзе рассказала в комментариях под записью, в которой она сообщила об уходе Косторной из своей группы.

«К Плющенко, договорились ещё в мае», — написала тренер.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Тутберидзе сообщила об уходе Косторной из своей группы.