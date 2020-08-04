Тарасова приветствовала решение ISU о проведении серии Гран-при

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести серию Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.
Тарасова приветствовала решение ISU о проведении серии Гран-при
  • АГН «Москва»

По её мнению, соревнования помогут фигуристам вернуть практику выступлений и посмотреть на конкурентов.

«Это лучше, чем ничего. Ещё есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Я считаю, что это неплохо для сегодняшней ситуации, когда нет вообще ничего», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию.

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