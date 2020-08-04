ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) разъяснил принципы проведения Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Каждый этап состоится в виде национального состязания, сообщает сайт ISU. На турнире смогут выступить спортсмены, проживающие и постоянно тренирующиеся в стране-хозяйке. Кроме того, могут быть допущены фигуристы из соседних стран при условии соблюдения правил карантина.

Каждый участник сможет выступить лишь на одном этапе Гран-при. Общего зачёта формула соревнований на предусматривает. Система отбора в финал будет определена позднее.

Ранее сообщалось, что ISU решил не отменять серию Гран-при по фигурному катанию.