Туктамышева выразила надежду, что ISU не отменит Гран-при по фигурному катанию
- РИА Новости
В своём Instagram спортсменка выложила фото из нашумевшего показательного выступления в образе стюардессы с раздеванием.
«Ну что, вышла новость, что Гран-при всё-таки будет. Собственно, пока это всё, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится», — написала Туктамышева.
Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков обрадовался проведению соревнований в новом сезоне.