Туктамышева выразила надежду, что ISU не отменит Гран-при по фигурному катанию

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями в связи с решением Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить проведение серии Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.

В своём Instagram спортсменка выложила фото из нашумевшего показательного выступления в образе стюардессы с раздеванием.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при всё-таки будет. Собственно, пока это всё, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков обрадовался проведению соревнований в новом сезоне.