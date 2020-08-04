Горшков обрадовался проведению соревнований среди фигуристов в новом сезоне

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить проведение серии Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.

Известно, что каждый этап пройдёт в виде национального состязания. На турнире смогут выступить спортсмены, проживающие и постоянно тренирующиеся в стране-хозяйке. Кроме того, могут быть допущены фигуристы из соседних стран при условии соблюдения правил карантина.

Каждый участник сможет выступить лишь на одном этапе Гран-при. Общего зачёта формула соревнований на предусматривает. Система отбора в финал будет определена позднее.

«Слава богу, что у спортсменов будут соревнования, это самое главное. А формат... Ну что делать, ситуация диктует свои условия, поэтому вот так. На данный момент никто не знает, когда откроют границы, для кого. Так что пока предсказать, кто в каких этапах будет участвовать, невозможно», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что тренер Тамара Москвина отреагировала на решение ISU провести Гран-при в сезоне-2020/21.