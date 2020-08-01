«Алёна решила кардинально поменять команду»: Плющенко прокомментировал переход Косторной в его академию

Евгений Плющенко опроверг слова Этери Тутберидзе о том, что договорённость о переходе Алёны Косторной была достигнута ещё в мае. По его словам, фигуристка обратилась к нему лишь две недели назад. Кроме того, он заверил, что чемпионка Европы не отказывалась тренироваться с другими спортсменками. В свою очередь, Тутберидзе заявила, что Плющенко специально переманивает к себе потенциальных участниц Олимпиады.

«До этого мы даже не были знакомы»

Спустя сутки после появления в соцсетях поста тренера Этери Тутберидзе, в котором она объявила о переходе Алёны Косторной к Евгению Плющенко, начали появляться новые подробности «трансфера». Ситуацию прокомментировал сам двукратный олимпийский чемпион, опровергнув некоторые заявления Тутберидзе.

В первую очередь Плющенко заявил, что о желании Косторной пополнить его группу ему стало известно лишь две недели назад, хотя Тутберидзе утверждала, что такая договорённость была достигнута ещё в мае.

«До этого мы даже не были знакомы. Если у неё и были такие мысли раньше, то мне об этом ничего не было известно. Не знаю, что её не устраивало. И не устраивало ли. Могу сказать только, что Алёна решила кардинально поменять команду. Каких-то конкретных пожеланий у неё не было — просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт», — цитирует Плющенко ТАСС.

Кроме того, тренер прокомментировал предположение, что на решение Косторной якобы могло повлиять выгодное финансовое предложение со стороны его академии. Однако Плющенко заверил, что этот вопрос вовсе не обсуждался.

В связи с тем что о желании Косторной сменить наставника стало известно лишь недавно, она начала подготовку к новому сезону в группе Тутберидзе и даже участвовала в общекомандном сборе в Новогорске. На момент перехода у неё уже были готовы две программы. При этом Плющенко сообщил, что теперь спортсменке предстоит работа над новыми номерами.

«Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в Instagram из её недавних программ, — просто ужас. Алёне это не нравится, она сама сказала», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Также по теме «Появляются всё новые и новые условия»: Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ушла из её группы к Евгению Плющенко. По словам...

Между тем Косторную активно критиковали не только за сам переход, но и за его предполагаемую причину: Тутберидзе заявила, что чемпионка Европы якобы представила целый список фигуристок, с которыми она отказывалась тренироваться. Плющенко опроверг данное заявление наставницы.

«Это полная ерунда, она со всеми была готова тренироваться. У неё нет проблем, Алёна всех спортсменок воспринимает очень положительно, понимает, что спарринг-партнёры нужны», — заверил специалист.

В ближайшее время Косторная приступит к тренировкам в «Ангелах Плющенко». В частности, она займётся восстановлением четверных прыжков. Сам же тренер сообщил, что скоро любителей фигурного катания ожидает ещё больше сенсаций.

После перехода Александры Трусовой к Плющенко в мае нынешнего года между специалистами начался конфликт. В числе прочего Тутберидзе обвиняла оппонента в том, что он не воспитал с нуля ни одного чемпиона. Теперь же наставница заявила, что, набирая в команду уже сложившихся спортсменов, он гарантирует представительство своей академии на Олимпиаде.

«Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду. Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — заявила наставница.

Она также рассказала, что с середины июля Косторная перестала активно заниматься и находила поводы, чтобы не выходить на лёд. Слова Тутберидзе подтвердил и хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Она резко начала плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. Это продолжалось недолго, потом мы в один день вышли с занятия младших, и нас в коридоре ждала Алёна, которая заявила, что больше не хочет тренироваться и уже договорилась, что будет работать в группе Плющенко», — написал Глейхенгауз.

Кроме того, он призвал не жалеть тренерский штаб Тутберидзе, так как расставание с подопечными — часть их работы. При этом, по его словам, после подобных ситуаций им тяжело доверять и любить своих спортсменов.

Интересно, что в СМИ появилась ещё одна версия произошедшего, согласно которой решающим доводом в пользу перехода послужила возможность заключать выгодные рекламные контракты. Якобы после успехов на взрослом уровне Косторная захотела найти спонсора, однако в группе Тутберидзе это начинание не поддержали. Этим и воспользовался Плющенко, по заявлению источников, уже не раз приглашавший фигуристку в свою академию.

«Алёна поступила не очень красиво»





Тем временем болельщики и эксперты продолжают обсуждать целесообразность решения Косторной. Так, победительница Универсиады 2017 года Елена Радионова призналась, что ей непонятен мотив фигуристки. По её мнению, стоило попробовать найти другой выход из ситуации.

«У каждого фигуриста случается момент, когда ему кажется, что его тренер недодаёт ему внимания. Я сама через это проходила. В такие минуты бывает обидно, но через это надо переступить. Если Алёне не хватало внимания в предыдущей группе, ей так же может его не хватить и в новой», — цитирует Радионову РИА Новости.

Серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года Алёна Леонова заявила, что в сложившейся ситуации поддерживает Тутберидзе.

«Я не знаю их отношения. Но в общем и целом думаю, что Алёна поступила не очень красиво, если вдаваться в эти подробности. Повторюсь, я хотела бы поддержать Этери Георгиевну в этой ситуации», — сказала Леонова.

На сторону Тутберидзе встал и известный хореограф Илья Авербух. Он назвал её труженицей, которой близкие люди порой отплачивают неблагодарностью.

«Но труженик-созидатель всегда будет первым. Всегда! Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух в Instagram.

В свою очередь, трёхкратный призёр континентальных первенств Максим Ковтун вспомнил, как на год уходил от тренера Елены Водорезовой. Затем он пожалел об этом поступке, хотя подобные ситуации происходят в фигурном катании постоянно.

«В связи с успехами Аделины Сотниковой и моими, Елене Германовне начали поступать предложения. Я же считал её чуть ли не своей собственностью, своей второй мамой. Но я ушёл, потому что ревностно относился к тому, она хочет взять одного, второго, третьего. Я не понимал, что тренер тоже карьеру строит», — рассказал Ковтун.