Плющенко о переходах в его группу: ещё будут сенсации

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что не исключает новых громких переходов спортсменов в его академию фигурного катания.
Плющенко о переходах в его группу: ещё будут сенсации
  • РИА Новости

«Ещё будут сенсации. Желающих очень много», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, могут ли к нему перейти Анна Щербакова, Алина Загитова или Евгения Медведева, тренер заявил: «Двери моей школы всегда открыты. Мы открыты для диалога и готовы работать с любым спортсменом. Ну кто-то, может, и перейдёт. Но сенсации будут, пока это только начало. В мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов».

В мае из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.

Ранее Плющенко заявил, что не боится ответственности при работе с ведущими спортсменами.

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