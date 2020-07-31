Плющенко: я не боюсь ответственности
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«Ответственность я понимал, когда к нам пришла Александра Трусова, когда к нам пришла Вероника Жилина. Мы не боимся ответственности, мы готовы работать, готовы трудиться, что и делаем каждый день. Если бояться ответственности, не надо заниматься, можно сидеть дома у камина, смотреть телевизор, как делают многие другие», — приводит слова Плющенко ТАСС.
В мае из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.
Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок группы Тутберидзе в академию Плющенко.