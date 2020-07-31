Плющенко: я не боюсь ответственности

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что не боится груза ответственности в связи с переходом в его группу ещё одной ведущей российской фигуристки — Алёны Косторной.

«Ответственность я понимал, когда к нам пришла Александра Трусова, когда к нам пришла Вероника Жилина. Мы не боимся ответственности, мы готовы работать, готовы трудиться, что и делаем каждый день. Если бояться ответственности, не надо заниматься, можно сидеть дома у камина, смотреть телевизор, как делают многие другие», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В мае из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок группы Тутберидзе в академию Плющенко.