Ковтун заявил, что верит в Тутберидзе после ухода Косторной к Плющенко

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Известный российский фигурист Максим Ковтун высказался о переходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Ковтун заявил, что верит в Тутберидзе после ухода Косторной к Плющенко
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам спортсмена, он сам уходил от Елены Водорезовой (Буяновой) на один год, но в итоге вернулся. Свой поступок Ковтун объяснил молодостью и глупостью.

«Это стандартная ситуация в фигурном катании. Мы вечно это обсуждаем, но ничего не изменится. Люди хотят найти новую мотивацию, сделать глоток свежего воздуха, может, мечтают что-то изменить. Косторная — чемпионка Европы. Схема работала безошибочно, не знаю истинных причин того, что произошло. Этери доказывает, что она один из лучших тренеров в мире, перед которой снимают шляпу все мировые специалисты. Верю в Этери, она не опустит руки после этого перехода, своё возьмет в двукратном размере», — приводит слова Ковтуна «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки назвала причину ухода Косторной от Тутберидзе к Плющенко.

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