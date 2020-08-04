Президент ФФККР прокомментировал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал переход Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«У нас пока нет никаких официальных документов ни от Косторной, ни от Плющенко. Кто будет получать деньги от федерации? Этот вопрос касается развития событий, а у нас, повторюсь, документов нет, поэтому больше сказать пока не могу», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Александр Коган рассказал о проблемах ФФККР из-за перехода Косторной от Тутберидзе к Плющенко.